Petrobras recebe US$ 5 bi referente a empréstimo com banco chinês

RIO - A Petrobras recebeu nesta quinta-feira os US$ 5 bilhões do China Development Bank (CDB), referentes ao contrato de financiamento anunciado na semana passada, informou a petroleira em nota ao mercado.

Com isso, a empresa destacou que não há necessidade de novas captações líquidas para o biênio 2017-2018, em linha com as premissas estabelecidas no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.

"Contudo, continuará avaliando novas oportunidades de funding de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida", afirmou a empresa na nota.

Anteriormente, ao anunciar o contrato, a empresa explicou que o prazo do empréstimo era de 10 anos.