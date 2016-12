Petrobras aprova venda do Complexo Petroquímico de Suape, em Pernambuco

RIO - O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira a venda do Complexo Petroquímico de Suape (PQS), em Pernambuco, e também de uma fatia de 45,9% que a Petrobras Biocombustível detinha na Guarani. Com isso, a estatal chega a 91% da meta de alcançar US$ 15,1 bilhão em desenvestimento até o fim de 2016, afirmou uma fonte próxima à companhia.

Suape será adquirido pela mexicana Alpex, do setor petroquímico e com atuação na produção de fibras têxteis, por cerca de US$ 300 milhões, segundo executivo que acompanha as negociações. A Tereos Internacional, que já detém 54,1% da Guarani, também de biocombustíveis, compra as ações da empresa que estavam nas mãos da Petrobras Biocombustível.

A venda dos dois ativos aprovada nesta quarta-feira, juntamente com outros três — os campos de Baúna e Tartaruga Verde, na Bacia de Campos; a participação em outr o negócio na área de biocombustíveis e um ativo em águas profundas fora do Brasil — foi liberada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), permitindo que a Petrobras finalize as transações já em fase final de negociação. A venda de todos os demais ativos estão suspensas até que a petrolífera adeque a forma de venda às exigências do TCU por mais transparência e competição.

A maior parte dos negócios foi fechada após a chegada de Pedro Parente à presidência da Petrobras em junho último.