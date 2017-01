Pessoas deixam flores vermelhas em frente à boate turca alvo de ataque

ISTAMBUL — Muitas pessoas começam a depositar flores em homenagem às vítimas do ataque a tiros na boate Reina, na cidade de Istambul, na Turquia. O atentado aconteceu durante a virada do ano novo e matou ao menos 39 pessoas, deixando outras 69 feridas. Na manha deste 1º de janeiro, fçlores vermelhas começaram a ser deixadas nas grades que cercam o clube noturno, localizado no distrito de Ortakoy.

Segundo testemunhas, um homem vestido de Papai Noel invadiu a boate com um rifle e começou a atirar. O governador da província descreveu o ato como um ataque terrorista. Até o momento, o homem continua foragido, segundo o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim.

— Alguns detalhes começaram a surgir, mas as autoridades estão trabalhando para atingir um resultado concreto — disse Yildirim a jornalistas quando questionado sobre quem pode estar por boate turca 2 trás do ataque. — Durante a investigação, a polícia e as autoridades de segurança vão divulgar informações quando elas estiverem disponíveis.

A boate Reina é conhecida por ser frequentada por pessoas de classe media alta e famosos, como a modelo Naomi Campbell. O lugar tem também uma área de bar e restaurante. Os tiros começaram por volta da 1h30 da madrugada de domingo na Turquia (20h30 de sábado em Brasília), quando havia cerca de 700 de pessoas no estabelecimento.

A União Europeia divulgou que lamenta que o ano tenha começado com um "ataque terrorista".

Segundo as autoridades, há 16 estrangeiros já identificados: pessoas da Arábia Saudita, Marrocos, Líbano, Líbia e Israel. Uma jovem israelense morta no ataque teve a identidade revelada pela imprensa: Leanne Nasser, de 19 anos. Ela estava no local com três amigos de sua cidade, Tira, que fica na região central de Israel. Um deles ficou ferido.

PAPA CRITICA 'PRAGA DO TERRORISMO'

Em um discurso sobre o atentado logo após a oração do Ângelus, o papa Francisco criticou "a praga do terrorismo e essa mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda".

— Infelizmente, a violência também aconteceu nesta noite de celebração e esperança. Com profunda dor, expresso minha proximidade ao povo turco, minhas preces pelas muitas vítimas e feridos, e por toda a nação em luto — disse o papa. — Peço ao Senhor que apoie todos os homens de boa vontade que fazem frente à praga do terrorismo e a essa mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda.