Penitenciária de Franco da Rocha (SP) registra fuga de 27 detentos

SÃO PAULO - Policiais militares fazem buscas para recapturar presos que fugiram do Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta terça-feira. De acordo com informações da secretaria de Administração Penitenciária (SAP), dos 27 fugitivos, nove já foram recapturados.

Segundo a pasta, eles serraram grades e conseguiram pular o muro da unidade de semiaberto. Por determinação da legislação brasileira, esses centros não possuem vigilância armada, nem são cercadas por muros.

Os presos nesse regime saem para trabalhar e estudar fora da penitenciária, com autorização judicial. De acordo com a SAP, eles não obtiveram o benefício de saída temporária de Natal e Ano Novo.

Os presos recapturados perderão o benefício ao regime semiaberto e voltarão ao fechado.

Dos 27 fugitivos, nove haviam sido encontrados pela Polícia Militar e por agentes penitenciários que trabalham no local com auxílio da Guarda Civil até a manhã desta terça-feira. As buscas continuam para capturar os demais foragidos.