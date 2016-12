Pecinha entrega pré-projeto de estatuto do servidor

Nova Aurora – O prefeito de Nova Aurora, José Aparecido de Paula e Souza, o Pecinha (PSDB), acompanhado de secretários entregou ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município pré-projeto do Estatuto do Servidor e Plano de Carreira. A elaboração do novo estatuto é um trabalho de quase dois anos da administração e Sindicato. Uma comissão fez os estudos.

As reuniões foram realizadas mensalmente para tratar dos aspectos que deveriam ser contemplados no estatuto. Ele é abrangente e trata sobre Estatuto do Servidor, Plano de Cargos, Carreira e Salários do quadro geral do município e Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério Municipal.

Pecinha ressalta que os trabalhos foram sempre pautados naquilo que será possível ser aplicado sem exageros com total responsabilidade. “Em nome do Sindicato eu quero agradecer a abertura que a administração nos proporcionou, atendendo as nossas reivindicações dentro das possibilidades, beneficiando assim todas as classes dos servidores”, diz a presidente Rose Sabino. Para o secretário de Administração Clóvis Kenauth, a prefeitura se destaca pelo empenho junto aos servidores. “É algo de extrema importância estabelecer esse diálogo e estudo coletivo. O estatuto foi construído com a participação do sindicato e isso deve ser honrado”, observa ele.