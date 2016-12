Pecinha entrega obras hoje em Nova Aurora

Nova Aurora – O prefeito José Aparecido de Paula e Souza, o Pecinha (PSDB), faz hoje a entrega de novas obras à comunidade de Nova Aurora. A primeira estrutura a ser repassada à comunidade é a reforma do terminal rodoviário, às 9h. As melhorias na estrutura consumiram R$ 214,4 mil, recursos de emenda parlamentar. A contrapartida é de R$ 6,2 mil.

Com as intervenções feitas na rodoviária, os usuários ganharão em qualidade de atendimentos e em comodidade, segundo Pecinha. A Praça dos Pioneiros recebeu uma grande reforma, que consumiu R$ 664,4 mil, também recursos conseguidos com emenda do deputado federal Hermes Parcianello com o Ministério do Turismo. Coube à administração pública nesse empreendimento investimento de R$ 379,8 mil. Parte do dinheiro veio de devolução feita pela Câmara à prefeitura.

A comunidade de Nova Aurora vai ganhar ainda um caminhão caçamba basculante, que será utilizado pela Secretaria de Agricultura. O veículo custou R$ 195 mil, parte de recursos federais. A partir das 20h30 de hoje, na Praça dos Pioneiros, ocorrerá o último sorteio da Campanha Cidadão Bom de Nota 2016. Os consumidores que participam da promoção concorrerão a um carro, motocicleta, tablet e notebook. As atividades terminarão com o sorteio da Campanha Natal Premiado e Feira da Lua.