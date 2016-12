Passaporte vencido impediu cantor de embarcar em avião que caiu na Rússia

MOSCOU — Um passaporte vencido foi o que salvou a vida do cantor russo Roman Valutov, de 29 anos, no domingo. Ele pretendia viajar no avião militar que caiu pouco após decolar com 92 pessoas a bordo, mas o documento fora da validade impediu que ele embarcasse. Ele conta que voltou frustrado para casa, por não ter conseguido entrar na aeronave, cuja queda mais tarde não deixou sobreviventes.russiaaviao

— Eu fiquei nervoso sobre o erro com o meu passaporte, mas voltei pra casa. Às três da madrugada, as pessoas começaram a me ligar e perguntar se eu estava vivo. Eu fui verificar e me encontrei na lista de mortos.

Valutov conta que a notícia da queda foi um choque não apenas para ele, mas para seus amigos e parentes. Ele deveria viajar junto com o coral e grupo de dança Alexandrov Ensemble, do Exército russo, que participaria das comemorações de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra.

As operações de busca foram reforçadas nesta segunda-feira para encontrar os corpos das 92 pessoas a bordo do avião. Investigadores também tentam encontrar a caixa-preta da aeronave, e a fuselagem já foi achada a 27 metros de profundidade. Até o momento, foram achados 11 corpos e 154 fragmentos, segundo autoridades.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu uma investigação sobre o incidente. O primeiro-ministro Dmitry Medvedev deverá formar uma comissão especial para determinar se falhas de segurança provocaram a tragédia. Enquanto isso, autoridades afastam a hipótese de terrorismo para o episódio.