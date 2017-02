Partiu Istambul! Ronaldinho Gaúcho confirma presença em balada neste sábado

A semana de Ronaldinho Gaúcho tem sido das mais agitadas. Um dia após ser apresentado como novo embaixador do Barcelona, o meia postou vídeo, neste sábado, nas redes sociais, confirmando presença numa festa em Istambul, na Turquia.

O brasileiro estará no Circus Club, uma das baladas mais conhecidas da cidade turca, onde ele será a principal atração, uma espécie de presença VIP. A festa é promovida pelo grupo B4L, uma empresa de promoção de eventos especializada em festas de luxo com presenças de estrelas da música e do esporte.