Partidos do Congo fazem acordo para que presidente deixe cargo após eleições em 2017

Os partidos políticos no Congo chegaram a um acordo que exige que o presidente Joseph Kabila deixe o poder após as próximas eleições. As siglas acordaram ainda que o pleito será realizado antes do fim de 2017, o tópico foi um concessão à oposição. O acordo foi assinado apenas uma hora antes da meia-noite, no horário local, véspera do Ano Novo.

O partido do presidente queria que a votação fosse realizada em meados de 2018, o que provocou violentas manifestações de rua, ocasionando a morte de dezenas de pessoas.

Como o presidente e a oposição não conseguiram chegar a um acordo antes do mandato de Kabila chegar ao fim, em 19 de dezembro, o que empurrou as negociações.

As conversas de negociaçao com membros da Igreja Católica foram retomadas na quinta-feira, após pressão crescente para encontrar uma solução.

Desde que se tornou independente da Bélgica em 1960, o Congo nunca teve uma transição de poder pacífica.