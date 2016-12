Parentes e amigos fazem protesto contra morte de ambulante em metrô de SP

SÃO PAULO — Dezenas de pessoas se reuniram na estação do metrô Pedro II, Centro de São Paulo, para protestar contra a morte do ambulante Luiz Carlos Ruas e pedir mais segurança no local. A vítima foi agredida no domingo de Natal por dois homens quando tentava defender um travesti e um morador de rua, que também apanharam da dupla. A manifestação acabou registrando princípio de confusão.

O ato foi marcado por usuários da linha, amigos e parentes de Ruas. Eles sugerem que a estação receba o nome da vítima. Um cartaz com o nome do ambulante chegou a ser colado na entrada do local.

A assessoria de imprensa do Metrô disse que a Polícia Militar acompanhou o evento e colocou grades de proteção no entorno do mezanino da estação. Em determinado momento, algumas pessoas quiseram retirar e passar por essas grades, quando começou uma discussão. Presente no ato, o padre Júlio Lancellotti pediu que as pessoas mantivessem a calma. Ainda segundo a assessoria, não houve feridos ou danos ao patrimônio.