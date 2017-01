Paranhos assume comando da Prefeitura de Cascavel

O primeiro dia do ano foi intenso no cenário político de Cascavel. Na tarde deste domingo, ocorreu a posse dos 21 novos vereadores, a eleição da nova mesa diretiva do Legislativo e a transmissão de cargo de prefeito, repassado por Edgar Bueno ao prefeito eleito Leonaldo Paranhos.

Na Câmara, a chapa encabeçada por Gugu Bueno obteve 13 votos contra 8 do candidato da chapa 2, Sidnei Mazzuti.

Tomaram posse neste domingo os vereadores Romulo Quintino (PSL), com 3.397 votos, Pedro Sampaio (PSDB), com 3.159 votos, Madril (PMB), fez 2.832 votos, Serginho Ribeiro (PPL), com 2.778 votos, Gugu Bueno (PR), com 2.657 votos, Aldonir Cabral (PDT) com 2.605 votos, Celso Dal Molin (PR) com 2.134, Mazutti (PSL) com 2.049 votos, Carlinhos de Oliveira (PSC), com 1.917 votos, Jorge Bocasanta (PROS), com 1.870 votos, Misael Jr. (PSC) com 1.807 votos, Paulo Porto (PCdoB), com 1.800 votos, Valdecir Alcântara (PSL), com 1.733 votos, Alécio Espínola (PSC) com 1.635 votos, Jaime Vasatta (PTN) com 1.534 votos, Damasceno Junior (PSDC), com 1.330 votos, Mauro Seibert (PP) com 1.328 votos, Fernando Hallberg (PPL) com 1.255 votos, Olavo Santos (PHS) com 1.082 votos, Josué de Souza (PTC), com 994 votos e Parra (PMDB) com 803 votos.

A mesa diretiva ficou composta da seguinte forma: Gugu Bueno (presidente), Romulo Quintino (vice-presidente), Celso Dal Molin (2º vice-presidente), Olavo Santos (primeiro-secretário) e Pedro Sampaio (2º secretário).