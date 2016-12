Paranhos anuncia novos nomes para o governo

Nessa segunda-feira (26), o prefeito eleito Leonaldo Paranhos definiu novos nomes para ocupar cargos do primeiro escalão do futuro governo que inicia em primeiro de janeiro de 2017. Entre os nove nomes que estão sendo anunciados, três são servidores públicos de carreira: Sonia Klann na Secretaria de Finanças, Hudson Márcio Moreschi para Assistência Social e Cleumar Paulo Farias como secretário de Política Antidrogas e diretor da Guarda Municipal. Essas três indicações são interinas, podendo ser confirmadas no decorrer do mandato. “São áreas sensíveis e estratégicas para execução do nosso Plano de Governo e, no caso das finanças, é importante nesse momento manter uma servidora experiente na função e com profundo conhecimento da atual situação financeira do município”, argumenta Paranhos.

Outros nomes confirmados são Luciano Braga Côrtes (Assuntos Jurídicos), Ivan Luís Zuchi (Comunicação), Alcione Gomes (Fundetec), José Carlos da Costa (Ação Comunitária), Nei Haveroth (Cohavel) e Alcineu Gruber (IPMC).

De acordo com Paranhos, o convite a Cleumar Paulo Farias, que é servidor de carreira em Foz do Iguaçu, foi motivado por sua experiência e, ao mesmo tempo, atende a requisitos técnicos. “Nossa guarda municipal está em formação e é fundamental que tenhamos a experiência de alguém que já vivenciou esse processo de comando em uma guarda já formada e a integração com as demais forças de segurança como já acontece em Foz”, afirmou.

Cleumar foi secretário de Segurança e diretor da Guarda Municipal de Foz de 2013 a 2016, tendo sido responsável pelo treinamento de pessoal e implantação de diversas ações importantes, como a Patrulha Maria da Penha.



Competência e economia

Dos 17 nomes já confirmados até agora, cinco são servidores públicos de carreira, o que deve representar uma economia de R$ 500 mil reais por ano. Segundo o próprio Paranhos, as escolhas são coerentes com o que já havia dito em campanha, de que “as indicações atenderiam a critérios técnicos, competência, honestidade, experiência administrativa e vivência política, independente de partidos”.

Paranhos também enfatiza a opção por servidores de carreira em diversas áreas. “Independente de já terem servido em outros governos, o importante é que estejam focados na execução do plano de governo que apresentamos à sociedade”, destacou.



Os nove nomes divulgados hoje se somam aos oito que já haviam sido anunciados em 3 de dezembro: Jorge Lange (Obras); Fernando Dillemburg (Planejamento); Marcia Aparecida Baldini (Educação); Rubens Griep (Saúde), Juarez Berté (Meio Ambiente), Cletírio Feistler (Administração), João Alberto Soares de Andrade (Desenvolvimento Econômico) e Alsir Pelissaro (Cettrans).



Cleumar Paulo Farias

Natural de Matelândia (PR), tem 34 anos.

É servidor de carreira do município de Foz do Iguaçu desde 2003, onde foi diretor da Guarda Municipal e secretário municipal de Segurança Pública de 2013 a 2016.

É graduado em Direito com especialização em Planejamento em Políticas de Segurança Pública.

É tutor da Rede EAD/Senasp desde 2006.

Foi responsável pela reestruturação das equipes de policiamento comunitário de Foz, implantação da Patrulha Maria da Penha e qualificação dos servidores da área.



Luciano Braga Côrtes

Natural de Toledo (PR), tem 51 anos.

Graduado em Direito pela PUC-PR e especialista em Direito Civil e Processo Civil.

Foi professor de Direito Civil na Unipar campus de Cascavel e Toledo de 94 a 2001.

Ex-coordenador da Escola Superior de Advocacia do Paraná (núcleo de Cascavel) e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Cascavel.

Atual procurador geral da Câmara Municipal de Cascavel.



Nei Hamilton Haveroth.

Natural de Salto do Lontra (PR), tem 48 aos. Está em Cascavel há 29 anos.

É graduado em Pedagogia e técnico em Administração de Empresas.

É servidor público do Estado do Paraná como bombeiro militar e professor.

Foi vereador na legislatura de 2013 a 2017.

Foi presidente da Organização Ambiental – ONG Uru e membro dos conselhos municipais de Meio Ambiente (Comam), de Desenvolvimento Rural de Cascavel (Conder) e Conselho da Cidade.

Alcione Gomes

Natural de Itajaí (SC), tem 47 anos e está em Cascavel desde 1975.

Graduado em Estudos Sociais pela Universidade do Oeste Paulista com pós-graduação em Gestão de Projetos pela FACEAR.

Teve atuação em nível de gerência em empresas como Bayer Farmacêutica, Bristol Myers Squibb, Medley Farmacêutica e Zambon Group.

É membro da equipe de transição do futuro governo e foi o principal gestor na elaboração do Plano de Governo discutido pela sociedade e apresentado pelo candidato e futuro prefeito Leonaldo Paranhos.



Alcineu Gruber

Natural de Guarapuava, tem 53 anos.

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Foi assessor técnico legislativo e diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel.

Foi chefe de Gabinete do IPEM/INMETRO no Paraná na gestão do então presidente e futuro prefeito Leonaldo Paranhos (entre 2003 e 2005).

Teve participação ativa na formulação do Plano de Governo apresentado por Paranhos.



José Carlos da Costa (Cocão)

Natural de Guaporema (PR), tem 49 anos, e está em Cascavel desde 1976.

É o atual secretário de Assuntos Comunitários, cargo que exerce há seis anos.

Foi diretor da mesma pasta de 2009 a 2010.

Foi assessor do então vereador Adelino Ribeiro, hoje deputado estadual, e assessor do deputado federal Alfredo Kaefer.

Hudson Márcio Moreschi Junior

Natural de Cascavel, tem 28 anos.

É servidor de carreira do município de Cascavel.

É graduado em Engenharia de Produção Agroindustrial.

De 2010 a 2011 foi coordenador do Programa de Aquisição Direta de Alimentos da Agricultura Familiar do Governo Federal em Cascavel.

De maio de 2011 a maio de 2013 foi gerente administrativo-financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social e de junho de 2013 a dezembro de 2016 foi diretor geral da mesma pasta.



Sonia Klann

Natural de Marechal Cândido Rondon, tem 42 anos e está em Cascavel desde 1976.

É servidora de carreira do município de Cascavel desde 2002.

Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e tecnóloga em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR).

É pós-graduada em Autoria e Perícia Contábil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Foi diretora do Departamento de Gestão Orçamentária e Financeira por oito anos.

É a atual secretária de Finanças desde 1° de outubro de 2015.



Ivan Luís Zuchi

Natural de Marcelino Ramos (RS), tem 55 anos.

Graduado em Comunicação Social pela Univel com especialização em Comunicação Política e Imagem pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Foi professor do curso de Jornalismo da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel (UNIVEL).

Foi diretor de Jornalismo da Rádio Colmeia de Cascavel de 95 a 2007.

Atuou como assessor de comunicação do deputado Paranhos de 2011 a 2016.

Foi diretor da CGN em Cascavel em 2007.

Teve passagens como colunista pelos jornais Hoje e O Paraná de Cascavel.

Foi presidente da Associação dos Jornalistas de Cascavel (AJC) na gestão 2004-2005.