Paranaenses iniciarão disputas da Copa São Paulo

Curitiba - Tradicional competição que é considerada a “vitrine do futebol brasileiro”, a Copa São Paulo de Juniores terá a 48ª edição aberta na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Os times paranaenses, entretanto, só iniciarão sua caminhada no dia seguinte, com Atlético x CRB, às 16h, e Paraná Clube x Paysandu, às 20h. Já Coritiba e Londrina debutarão na quarta-feira (4), diante de Boavista e Juventude, respectivamente.

Com participação recorde de 120 times, a edição 2017 da Copinha terá 29 cidades sedes - São José dos Campos será a única a sediar duas chaves - e uma novidade: cada técnico poderá fazer até seis substituições durante as partidas. Para que não haja impacto no tempo de bola rolando, as alterações deverão ser feitas em até três paradas. Tudo para dar maior oportunidade aos jovens atletas com até 19 anos de idade no torneio de tiro curto, que terminará no dia 25 de janeiro.

No Grupo 6, o Paraná Clube terá como sede a cidade de Penápolis e também enfrentará a Penapolense e o Volta Redonda em busca de uma das duas vagas da chave à próxima fase. O Atlético está no Grupo 15, com sede em Indaiatuba, e jogará também com Primavera-SP e União Rondonópolis-MS.

O Coritiba está na chave 18, sediada em Guaratinguetá, e ainda terá na primeira fase duelos com Manthiqueira-SP e Itabaiana-SE. Por sua vez, o Londrina atuará em Itararé pelo Grupo 29, pelo qual também enfrentará Guaratinguetá e Estanciano-SE.

Apenas os dois primeiros de cada grupo avançarão para a fase seguinte, que terá rodadas eliminatórias.