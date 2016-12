Para Marcos Fernandes, 2016 será inesquecível

Para Marcos Fernandes, da equipe JFS Guindastes, 2016 será um ano inesquecível. Ele é apontado como a boa surpresa da temporada no kartismo paranaense e ainda comemora o vice-campeonato da categoria Sênior B do Campeonato Paranaense e o título de campeão da Copa Brasil. As duas competições foram disputadas no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Marcos destaca que foi uma temporada na qual contou com poucos recursos, mas foi muito produtiva. “Evoluí muito na pista ao longo deste ano e consegui participar das principais provas realizadas no Paraná e de algumas de nível nacional. No Paranaense, o vice-campeonato ficou com o gostinho de título porque tinha equipamento para ser campeão. Na Copa Brasil, estive sempre entre os mais rápidos em todos os treinos e a boa performance se confirmou nas provas. Fui campeão com todos os méritos e divido a conquista com os patrocinadores, meus preparadores, familiares e amigos, que me incentivaram muito”, frisa o piloto.