Papa Francisco recebe camisa da Chapecoense

Nesta quinta-feira, faz um mês que 71 pessoas morreram na tragédia com o avião da Chapecoense. No domingo, o papa Francisco recebeu uma camisa do time catarinense, mas a foto só foi divulgada nesta quarta-feira.

- Foi um evento muito triste - disse Francisco, que enviou uma "benção especial".

A camisa entregue ao papa trazia o número 71, numa alusão às vítimas.