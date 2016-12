Papa Francisco nomeia primeira mulher diretora dos museus do Vaticano

RIO — Pela primeira vez na história uma mulher será a diretora dos Museus do Vaticano, que incluem a Capela Sistina com os famosos afrescos de Michelangelo. O Papa Francisco nomeou Barbara Jatta, uma especialista em história das artes, para o cargo. Ela assumirá em 1º de janeiro.

Os museus, com obras de Michelangelo, Raphael e outros gigantes da Renascença, atraem turistas de todo o mundo. Jatta, de 54 anos, substituirá Antonio Paolucci, um renomado especialista em restauração que estava no cargo desde 2007. Paolucci tem 77 anos.

Nascida em Roma, ela começou a trabalhar na Biblioteca Apostólica do Vaticano em 1996 e foi chefe do departamento gráfico até 2010, quando foi nomeada curadora do departamento de artes gráficas. Desde 1994 ela ensina história das artes gráficas na Universidade de Nápoles.