Pacote de ajuste fiscal avança no RS em mais um dia de confrontos

SÃO PAULO - Antes mesmo da abertura do quarto dia da votação do pacote de ajuste fiscal no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, houve confronto entre soldados da Brigada Militar (BM) e servidores contrários ao pacote e principalmente a extinção de oito fundações, que resultarão em pelo menos 1.200 demissões. Os soldados da BM lançaram bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral para conter o avanço dos manifestantes. Os servidores, por sua vez, soltaram balões pretos como forma de protesto.

estados_2212

Na quarta, mais quatro projetos foram aprovados, todos de reestruturação do Estado. Os deputados votaram pela extinção da Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (Corag), por 28 votos a favor e 24 contra. Também foi aprovada a extinção da edição impressa do Diário Oficial do Estado, que será feito apenas eletronicamente.

Já na madrugada desta quinta, foi aprovada a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias de Porto Alegre (SPH) e da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS), que terá parte das atividades absorvidas pela secretaria de Saúde. No total, dos 27 prtojetos apresentados no pacote fiscal do governador Ivo Sartori (PMDB) à Assembleia Legislativa, nove já foram aprovados.

Até o início desta tarde, novas medidas do pacote de ajuste fiscal ainda não haviam sido votadas. As medidas financeiras, como divisão do 13º salário em duas parcelas, mudança na data de pagamento de servidores e aumento da contribuição previdenciária ainda não entraram em pauta.