Os valores de propina pagos por Odebrecht e Braskem em 12 países

A Odebrecht e a Braskem admitiram à justiça dos Estados Unidos ter repassado cerca de US$ 1 bilhão (R$ 3,3 bilhões, em cotação atual) em propina a autoridades, políticos, partidos e empresas no Brasil e em outros 11 países da América Latina e da África. Os valores fizeram o acordo de leniência ser definido, pela justiça dos EUA, como "o maior caso de pagamento de suborno da História". O acordo foi assinado na quarta-feira e prevê multa de R$ 6,9 bilhões, que servirá para encerrar apenas os processos junto aos órgãos de investigação e regulação do Brasil, da Suíça e dos Estados Unidos.

Confira a seguir os valores pagos pela construtora e pela petroquímica em propina

mapa-propina