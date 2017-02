Os estragos que Trump pode provocar no comércio mundial

RIO - A política do governo Trump tem o poder de provocar uma reviravolta no comércio mundial, afetar o já enfraquecido volume de exportações e importações e altera a tradição de que a maior economia do mundo é também defensora do livre comércio. A avaliação é de analistas ouvidos pelo GLOBO, após participação em seminário do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

— O que podemos ver por enquanto é uma política protecionista que pode agravar ainda mais a atual situação de retração do comércio internacional. O ritmo de crescimento do comércio tem sido menor que o da economia — afirma o embaixador Roberto Abdenur, conselheiro do Cebri.

As duas regras básicas da política comercial de Trump são Buy America e Hire America (Compre América, Contrate América), diz o professor da American University, Aluisio de Lima-Campos, também presidente do ABCI Institute (que reúne especialistas sobre Brasil).

— Trump vai provocar uma reviravolta. Ele já começou com a saída da Parceria Transpacífica, e quer uma renegociação da Nafta. Essa equipe formada por ele é perfeita para o que ele pretende fazer, para o avanço do protecionismo — diz Lima-Campos.

Uma das mudanças que já se vislumbra, aponta o professor da Universidade de Columbia, Marcos Troyjo, é que a tradição de a maior economia mundial ser também a maior defensora do livre comércio ficou para trás:

— Os Estados Unidos foram os que mais se beneficiaram da globalização nos últimos 30, 40 anos.