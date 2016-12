Operação policial fecha shopping e estação de metrô em Berlim

BERLIM — Um shopping no distrito de Prenzlauer Berg, em Berlim, foi fechado após a polícia ser enviada para o local. A circulação de trens e metrô na região está suspensa, informou o jornal alemão Tagesspiegel.

De acordo com a publicação, o motivo para a operação policial não está claro. Segundo o jornal britânico “Telegraph”, existem informações de que a polícia estaria investigando um pacote suspeito.

Desde segunda-feira, a polícia alemã promove uma caçada atrás de possíveis envolvidos no ataque terrorista com um caminhão que provocou a morte de 12 pessoas num mercado de Natal no centro da capital Berlim.

Nesta quinta-feira, quatro pessoas foram detidas após buscas em dois apartamentos em Dortmund. Os presos teriam contato com o tunisiano Anis Amri, principal suspeito de ter cometido o atentado.