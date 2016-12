Ônibus da linha 363 circula com poltrona quebrada

RIO - Muitos passageiros dos ônibus do Rio já estão acostumados a pegar conduções lotadas e sem ar condicionado. Mas essas reclamações não são as únicas. A situação é ainda pior num coletivo da linha 363 (Valqueire/Candelária), da Viação Estrela (Consórcio Transcarioca. O leitor Caio César flagrou um veículo da empresa circulando em condições precárias e enviou para o WhatsApp do GLOBO (21 99999-9110).

— A minha viagem foi com ônibus quase enguiçando e com vidros e bancos soltos, colocando em risco os passageiros, além de iluminação interna baixa e calor, devido à falta de ar condicionado. Um serviço que de graça sairia caro, imagina por R$ 3,80?!” — reclamou o leitor.

Em nota, a Secretaria municipal de Transportes (SMTR) informou que enviará uma equipe de fiscalização para apurar a denúncia. No entanto, o órgão ressaltou que a responsabilidade pela frota, bem como sua manutenção, é dos consórcios que operam o sistema.

A secretaria disse ainda que faz fiscalizações frequentes nas garagens das empresas de ônibus e nas ruas para checar o cumprimento das regras do Código Disciplinar dos Ônibus. “Contudo, a conservação dos coletivos depende também da colaboração dos passageiros - usuários diretos dos ônibus”, diz trecho da nota.

De acordo com a prefeitura, de 2010 a setembro de 2016, foram aplicadas 38.035 multas disciplinares aos quatro consórcios — Internorte, Intersul, Transcarioca e Santa Cruz — por infrações ao Código Disciplinar dos Ônibus. Ao todo, as multas somam R$ 26.319.949,45.

