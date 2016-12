Oeste terá aumento nos repasses de diárias a leitos de UTI

A publicação da portaria nº 2949 pelo Ministério da Saúde na manhã desta terça-feira garante mais recursos ao internamento de pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Com o documento, a região Macroeste passa a ser habilitada no Plano de Urgência e Emergência e cada leito deverá receber do governo federal a quantia de R$ 800 por diária.

A portaria é vista como uma conquista para toda a região que sofria pela distorção de valores repassados a hospitais públicos e beneficentes.

O diretor do Hospital Bom Jesus em Toledo, Thiago Daross Stefanello, comemora o conquista e agradece o apoio do Ministro da Saúde, Ricardo Barros e de deputados.

“A habilitação é muito mais do que dinheiro, é esperança, um sinal de que em 2017 grandes avanços vão ocorrer”, ressalta.

Outra portaria, a de nº 2931, publicada na segunda-feira habilita a Rede Cegonha para o Oeste do PR.

