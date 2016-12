Oeste não está na lista dos 32 melhores IDHs do BR

Cascavel – Um estudo do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, foi divulgado nesta semana pela revista Veja e aponta as 32 melhores cidades brasileiras com até 500 mil habitantes nos quesitos que dão sustentação ao indicador. Os pilares do diagnóstico são qualidade de vida, maiores salários e serviços públicos eficientes. Nenhum dos 50 municípios do Oeste aparece na relação. Pior, das 399 cidades paranaenses apenas uma está citada. Maringá, no Norte do Estado, aparece na colocação de número 18.

O estudo, que considera também saúde, expectativa de vida e educação, ressalta diferenciais dos estados de São Paulo e Santa Catarina. Juntos, os dois ficam com 27 dos 32 primeiros lugares do levantamento realizado pelo IDH e que considera números de 2010 e 2014. O Rio de Janeiro, um dos mais festejados estados brasileiros, também emplaca só um entre os 32. E o mesmo ocorre com Minas Gerais. Mas há situações piores, a exemplo do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, sem um único representante na relação. O Espírito Santo tem dois.

Os melhores

Com base nos critérios investigados, os melhores municípios em qualidade de vida do Brasil são: São Caetano do Sul, que lidera o ranking, Águas de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória. As duas primeiras são de São Paulo, as seguintes de Santa Catarina e a quinta é a capital do Espírito Santo. Há fortes similaridades nos municípios melhor rankeados no estudo, como grande expectativa de vida (entre as maiores do País), renda per capita acima da média nacional e índice de analfabetismo próximo de zero.

Gestores públicos do Paraná concordam que as lições mais importantes de estudos como esse é saber o que os melhores fazem para poder então tomar esses parâmetros como referência. Alguns prefeitos já percebem que cidades com 50, 60 anos e que mantêm sua população estável, na faixa de 15 mil, 25 mil habitantes, dificilmente serão metrópoles. E que, diante disso, o melhor a fazer é investir em estruturas e em programas que melhorem gradualmente a qualidade dos serviços e de vida dos moradores.

As 32 cidades

São Caetano do Sul (SP)

Águas de São Pedro (SP)

Florianópolis (SC)

Balneário Camboriú (SC)

Vitória (ES)

Santos (SP)

Niterói (RJ)

Joaçaba (SC)

Jundiaí (SP)

Valinhos (SP)

Vinhedo (SP)

Araraquara (SP)

Santana de Parbaíba (SP)

Nova Lima (MG)

Ilha Solteira (SP)

Americana (SP)

São José (SC)

Maringá (PR)

Blumenau (SC)

Presidente Prudente (SP)

Rio Fortuna (SC)

Assis (SP)

São Carlos (SP)

Rio Claro (SP)

Jaraguá do Sul (SC)

Rio do Sul (SC)

Bauru (SP)

São Miguel do Oeste (SC)

Pirassununga (SP)

Concórdia (SC)

Vila Velha (ES)

Taubaté (SP)