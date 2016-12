Ocorrências com crianças mobilizam Siate

Três diferentes situações envolvendo crianças deram trabalho aos socorristas do Siate entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira, em Cascavel. Em duas delas, houve a necessidade do deslocamento de médicos.

A primeira ocorreu na região do Santa Cruz, por volta das 18h30. Uma criança de quatro anos de idade, do sexo feminino, precisou de atendimento ao prender o dedo mínimo da mão direita em uma das portas de uma máquina de costura. Ela, que teria perdido a unha do dedinho, e foi encaminhada para a UPA Pediátrica.

ATROPELAMENTO

Poucos minutos após essa ocorrência, outra menina, também com quatro anos de idade, foi atropelada por um motociclista na Rua Gávea, na região do Morumbi.

A criança sofreu escoriações em ambos os braços e pernas, corte nos dois lados da cabeça e no pé esquerdo, além de ter sido atendida pelo médico do Siate com suspeita fratura no tornozelo esquerdo.

O condutor da moto não possuía habilitação nem documento do veículo e não teve o nome divulgado. Já seu carona, Kelvin Freitas, de 20 anos, sofreu um corte no joelho esquerdo e precisou de atendimento, mas recusou encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e dar os devidos procedimentos à situação.

QUEDA DE PLANO ELEVADO

Outro caso de trauma envolvendo criança nesta segunda-feira ocorreu na Rua Jurandir Antônio Zanlucki, no Parque dos Ipês. Uma menina de 11 anos caiu de uma altura de aproximada 3,5 metros enquanto brincava em uma construção. Ela também precisou de atendimento médico.

Os principais ferimentos foram escoriações na perna esquerda, corte no queixo e sangramento no nariz. A vítima foi levada para a UPA Pediátrica.

Os populares que moram nos arredores da obra relataram que essa não foi a primeira vez que alguém se feriu no local.