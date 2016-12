Obras de pavimentação poliédrica somam quase 11 quilômetros na área rural do município

É do setor rural que vem a maior fatia de arrecadação do Município de Maripá. Por isso, a administração municipal não mede esforços para investir nesta área. As ações abrangem todo o interior do município. Além do trabalho rotineiro de manutenção das estradas, a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos intensificou o trabalho de pavimentação poliédrica com pedras irregulares. O intuito é garantir mais segurança aos usuários, mais economia em manutenção e agilidade no escoamento da produção.

Nos últimos dias, mais um trecho de pavimentação poliédrica foi concluído. A obra executada nas MRS 224 e 315, localizadas na comunidade de Novo Blumenau contempla 1.100 metros de extensão. O investimento foi de R$ 192.060,00 custeados com recursos próprios do município por meio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos.

Somados a esta obra, foram 10,9 quilômetros de pavimentação poliédrica executados na área rural nos últimos quatro anos. “Trabalhamos forte buscando parcerias para conquistar novos recursos a serem aplicados em nosso município, e conseguimos executar diversas obras atendendo às demandas de nossas comunidades”, ressalta o prefeito Anderson Bento Maria.

Além de pedra irregular, foram executados três quilômetros de pavimentação asfáltica, 4,2 quilômetros de recapeamento sobre pedra irregular e 30 quilômetros de readequação de estradas, além da perfuração de quatro poços artesianos, construção e reforma de pontes e manutenção constante com cascalhamento e solo brita.