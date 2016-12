Obama faz sua última homenagem de Natal a tropas militares no Havaí

KANEOHE BAY, Havaí — Durante oito anos, o presidente dos EUA, Barack Obama, liderou tropas militares em confrontos fora do país. Foi o único chefe da Casa Branca na História a servir dois mandatos completos com a nação em guerra. No domingo, ele prestou a última das suas tradicionais homenagens de Natal como presidente aos militares no Havaí ao lado da primeira-dama, Michelle Obama. Em clima nostálgico, ele agradeceu aos homens e mulheres do seu país que combatem o Estado Islâmico (EI) até mesmo nos feriados de fim de ano.

Seguindo a tradição, o casal presidencial visitou a base dos Marines de Kaneohe, perto da residência de frente para o mar em que a família fica hospedada durante as férias de fim de ano em Kailua, ao nordeste da ilha de Oahu. Durante o encontro, o presidente afirmou que conversou no sábado com os regimentos enviados ao Iraque e Afeganistão, incluindo alguns que estão em missão para derrotar o grupo Estado Islâmico.

— Apesar desta ser a última vez que me dirijo a vocês como presidente, quero que saibam que, como cidadão, minha gratidão seguirá intacta — disse. — O privilégio da minha vida foi ter sido seu comandante em chefe “— disse Obama.

O presidente democrata reiterou que continuará visitando a base do Havai, estado do Pacífico em que nasceu e passou a maior parte da infância e adolescência. Em 20 de janeiro, Obama deverá sucedido pelo republicano Donald Trump, após oito anos na Casa Branca.

— Acredito que tenho algum direito como ex-presidente — brincou. — Poderei continuar usando o ginásio e o campo de golfe, claro.