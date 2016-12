O histórico de acidentes do Tupolev 154

RIO — O Tupolev Tu-154, modelo do avião militar russo que caiu neste domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, foi criado no fim dos anos 1960 e se consagrou como um dos mais utilizados na aviação civil da antiga União Soviética. Com aparência semelhante à de um Boeing 727, tem comprimento de 47,90 metros, 11,40 metros de altura e envergadura de 37,55 metros. Tem capacidade para transportar entre 155 e 180 passageiros, a velocidade de 850 km/h.

Sua produção foi encerrada em 1994. Seja pela idade ou por negligência na manutenção, o Tupolev-154 tem protagonizado uma série de acidentes nos últimos anos. Confira as tragédias dos últimos 15 anos envolvendo essa aeronave:

1 de janeiro de 2011: Um Tupolev-154B da companhia Kolavia, com 116 passageiros e oito tripulantes a bordo, pegou fogo quando acelerava na pista do aeroporto de Surgut (noroeste dos Urais). Três pessoas morreram e quarenta ficaram feridas. Uma interdição temporária do modelo B dos Tu-154 foi emitida.

4 de dezembro de 2010: o pouso forçado no aeroporto de Moscou-Domodedovo de um Tupolev Tu-154 deixou dois mortos e dezenas de feridos. A aeronave sofreu uma falha no motor a 9.000 metros acima do mar pouco depois de decolar de outro aeroporto na capital russa.

10 abril de 2010: o chefe de Estado polonês, Lech Kaczynski, e vários altos funcionários do país morreram na queda de um Tupolev-154 da presidência polonesa perto de Smolensk, no oeste da Rússia, fazendo um total de 96 mortos.

15 de julho de 2009: um Tupolev-154 da companhia iraniana Caspian Airlines que fazia a conexão Teerã-Yerevan caiu no norte do Irã, matando seus 168 passageiros e membros da tripulação.

22 de agosto de 2006: um Tu-154 da companhia aérea russa Pulkovo caiu na Ucrânia matando as 170 pessoas a bordo.

12 de fevereiro de 2002: 117 pessoas morreram no Irã quando um Tupolev-154 colidiu com uma montanha no sudoeste do país.

3 de Julho de 2001: um Tu-154 da companhia VladivostokAvia caiu perto do aeroporto de Irkutsk (Sibéria), como resultado de um erro do piloto, causando 145 mortes.