“O Brasil tem jeito”, garante Sérgio Souza

Cascavel – Deputado federal com atuação importante no Oeste paranaense, Sérgio Souza declarou ontem que 2016 foi um ano difícil, mas que o Brasil sairá dele com alguns ensinamentos que o fará se tornar um País melhor. “É preciso separar o que de ruim aconteceu, com a consciência de que as épocas difíceis trazem ensinamentos para aprimorar os procedimentos, principalmente na política”, disse.

Para ele, ao dominar o noticiário a Operação Lava Jato acabou ofuscando alguns avanços importantes. “Um deles foi a nova consciência política que passou a tomar conta do País e que refletirá positivamente nas próximas eleições, com a escolha de candidatos realmente comprometidos com as necessidades e aspirações populares. Questões como recursos para as campanhas e propostas plausíveis balizarão as campanhas daqui para adiante. Apesar da crise, avançamos. Inclusive na consolidação da maior transparência dos atos públicos”, ressaltou.

Com a bagagem de quem foi o relator da CPI dos Fundos de Pensão, que resultou no bloqueio de bens e contas de dezenas de pessoas, Sérgio Souza fez questão de deixar clara sua opinião de que “o Brasil tem jeito, sim”, bastando, para tanto, que “cada um de nós cumpra o seu dever”. Para ele, uma das providências mais urgentes é a reforma política, por isso está propondo uma audiência pública sobre o tema para o início do próximo ano, em Curitiba, com participação de representantes dos três Estados do Sul.