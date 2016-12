Novo treinamento de Inteligência Racional será na Acic em janeiro

Cascavel – Com o êxito do primeiro treinamento realizado recentemente ainda repercutindo entre os participantes e seus contatos, um novo curso de PNL (Programação Neurolinguística), com ênfase ao método da Inteligência Racional, acontecerá a partir de 21 de janeiro de 2017, na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). O curso será ministrado pelo especialista na área, Claudinei Luis, autor do método que destaca a Inteligência Racional como fator que contribui para melhores resultados na vida familiar e nos negócios.

“Em razão do estilo de vida moderna, geralmente damos pouca importância para aquilo que, de fato, nos valoriza. E a Inteligência Racional serve exatamente para nos colocar no cenário central e real das nossas vidas. De maneira prática, conseguimos obter melhores resultados nas relações em família e nas ações no campo profissional, porque nos focamos mais nos valores e no que realmente é importante para nós, usando a inteligência de forma racional”, explica Claudinei Luis.

Ele ficou extremamente satisfeito com o primeiro treinamento, em Cascavel, e com os depoimentos dos participantes. “Precisamos agradecer a Deus pelos dons que ele nos deu para poder passar esta mensagem que muda positivamente a vida das pessoas”, afirma Claudinei, que diz ter sido fundamental o apoio da ACIC na divulgação e captação de alunos, bem como a colaboração da professora Leoni Ranzi, “sem a qual não conseguiríamos promover o curso na cidade, e aos alunos, inclusive pelos seus depoimentos”, complementa.

Depoimentos

"O treinamento é realmente incrível. A forma como os assuntos são repassados é muito dinâmica, incluindo a realização de diversas atividades em grupo e tarefas extraclasse. A prática é a chave do sucesso para este curso. Os módulos tratam de assuntos pontuais quando tratamos de resolução de conflitos, tomada de decisão, persuasão, liderança, dentre outros abordados. É impossível descrever o quanto o treinamento modifica nossas vidas, só realizando para entender”, ressalta Matheus Borio, Consultor da Acic.

Marcos Antonio Pesavento, outro participante do treinamento, indica o curso somente para as pessoas que desejam aumentar a dimensão de sua inteligência. “Aprendi que não basta termos inteligência. É necessário ampliá-la, e a única forma possível é na prática, situação que o curso nos fornece”, afirma ele, que é corretor de seguros.