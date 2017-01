Novo secretário-geral da ONU pede que paz seja prioridade em 2017

O novo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse neste domingo, 1º de janeiro, que gostaria de fazer "da paz a nossa prioridade" em 2017, em uma mensagem de ano novo enviada em seu primeiro dia como chefe do organismo mundial.

guterresO ex-primeiro-ministro português, de 67 anos, recebeu o cargo de secretário-geral da ONU das mãos do sul-coreano Ban Ki-moon, herdando complexas crises em Síria, Sudão do Sul, Iêmen, Burundi, Coreia do Norte e outros locais.

— Como ajudar os milhões de seres humanos vítimas de conflitos e que sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim? — perguntou-se Guterres. — Populações civis em vários pontos do globo são destroçadas sob a mais letal violência. Mulheres, crianças e homens são mortos ou feridos, vendo-se forçados a abandonar os seus lares, tudo perdendo. Nestas guerras não há vencedores; todos perdem.

Para 2017, Guterres pediu ao mundo uma resolução de ano novo compartilhada:

— Façamos de 2017 um ano em que todos, cidadãos, governos e dirigentes, procurem superar as suas diferenças — acrescentou.

A eleição unânime de Guterres — que defendeu os direitos dos migrantes como Alto Comissário da ONU para os Refugiados durante uma década — revigorou os diplomatas da ONU, que o encaram como um político hábil que pode ser capaz de superar as divisões que complicam a organização internacional.

— A procura do bem supremo da paz deve ser o nosso objetivo e o nosso princípio orientador. A dignidade e a esperança, o progresso e a prosperidade, enfim, tudo o que valorizamos como família humana, depende da paz. Mas a paz depende de nós — concluiu ele.