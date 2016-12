Novo salário minimo nacional é R$ 389,60 menor que do Paraná

O presidente Michel Temer assinou decreto estabelecendo o salário mínimo de 2017 em R$ 937 – o valor atual é de R$ 880. O novo salário mínimo é até R$ 389,6 menor que atual piso regional do Paraná. O piso paranaense varia entre R$ 1.148,40 e R$ 1.326,60 em quatro faixas de categorias de trabalhadores. O salário do Paraná, conforme lei aprovada na Assembleia Legislativa, será reajustado em 1º de abril.

O piso estadual acompanhará o mesmo percentual do mínimo nacional, baseado na variação do INPC, com aplicação adicional da variação do PIB nacional observada dois anos antes.