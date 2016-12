Novo camisa 7, Montillo assina contrato com o Botafogo

Principal reforço do Botafogo para 2017, Montillo assinou, nesta quinta-feira, contrato de um ano com o novo clube. O meia argentino também fez exames médicos, mas a apresentação será apenas em janeiro.

- A expectativa é grande. É um desafio muito lindo para mim, com 32 anos. Vou trabalhar duro e forte para essa equipe que fez um grande trabalho em 2016. Não venho fazer outra que não seja mostrar o meu futebol e ajudar - disse o argentino, que, no Brasil, já atuou por Cruzeiro e Santos. Montillo também teve passagens por San Lorenzo (ARG), Morelia (MEX), Universidad Chile, e Shandong Luneng, da China, seu último clube.

No Botafogo, Montillo usará a camisa 7:

- Para mim é uma honra vestir essa camisa. É muita história. Sou muito honrado de usá-la, com humildade e felicidade. Tomara que, com muito trabalho, possa levar essa camisa para levar essa equipe a grandes conquistas - completou.

Quarta-feira, antes de disputar o Jogo das Estrelas, no Maracanã, o também alvinegro Camilo elogiou a chegada de Montillo:

- Ótima contratação. A gente necessitava de jogadores como ele para uma competição dessa que é a Libertadores. Já treinei com ele no Cruzeiro e é uma ótima pessoa. A gente espera ajudá-lo para que ele ajude o Botafogo. Além disso, é muito importante saber que teremos o Estádio Nilton Santos e o apoio do nosso torcedor.