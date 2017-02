Notícias sobre delação colocam a vida de Eike em risco na cadeia, diz defesa

RIO — A defesa de Eike Batista alegou à Justiça que as notícias sobre uma possível delação premiada colocam a vida do empresário em risco na cadeia e pediu, novamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição pela prisão domiciliar.

Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) já havia negado uma liminar que solicitava um habeas corpus para Eike. O mérito do caso ainda será analisado. Desta vez, o pedido de revogação foi enviado para a 7ª Vara Federal Criminal, na primeira instância.

O empresário está preso desde segunda-feira no presídio Bandeira Stampa, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ele é acusado de ter pago US$ 16,5 milhões em propina ao ex-governador Sérgio Cabral, também preso, que seria o comandante do esquema de corrupção. A defesa alega ainda que há “risco real e iminente” à vida do empresário pelo fato de a cadeia abrigar também milicianos.

A publicação das notícias sobre uma possível delação premiada agravam a situação de Eike, segundo os advogados Fernando Martins e Jaqueline Rocha, que assinam a petição. Os defensores anexaram ao processo diversas reportagens que tratam do assunto.

“O fato de que notícias, manchetes e matérias jornalísticas vêm sendo continuamente veiculadas, por diferentes meios de divulgação, com a afirmação de que Eike Batista pretende realizar colaboração premiada — afirmação, não por acaso, negada, publicamente, pela defesa. Não cabe dúvida de que este tipo de divulgação jornalística coloca em risco a integridade física e a própria vida de Eike Batista”.