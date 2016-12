Neymar e Gabriel Medina se aventuram no wakeboard

Neymar e Medina se arriscam no wakeboardDois ídolos do esporte estão aproveitando intensamente os últimos momentos do ano. De férias no Rio, o atacante Neymar e o campeão mundial de surfe Gabriel Medina se aventuraram no wakeboard.

O momento de diversão aconteceu no Rio e foi divulgado pelo jogador do Barcelona com vídeos nas redes sociais. Assista.