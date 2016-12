Neymar diz que não tem obsessão por ser o melhor do mundo: 'Jogo para ser feliz'

O site oficial da Liga Espanhola publicou, neste domingo de Natal, uma entrevista com o craque brasileiro Neymar. O atacante do Barcelona se derreteu em elogios a Iniesta, seu companheiro de clube, a quem considerou o melhor meio-campista que já viu jogar - embora o espanhol jamais tenha recebido uma Bola de Ouro da Fifa, o prêmio de melhor jogador do mundo em determinada temporada.

Ser o melhor do mundo, por sinal, está longe de ser uma obsessão para Neymar, de acordo com o próprio. A prioridade do craque brasileiro é mais simples: ser feliz.

- Claro que ganhar a Bola de Ouro é uma motivação que tenho, mas não é algo pelo qual vou morrer. Quero estar feliz, e aqui (no Barcelona) estou muito feliz. Se eu não ganhar a Bola de Ouro, não há problema. Não jogo futebol para ganhar a Bola de Ouro, jogo para ser feliz - garantiu Neymar.

Além de elogiar Iniesta, dono de "uma elegância, uma classe incrível que o faz diferente de todos os outros" em suas palavras (veja no vídeo abaixo), Neymar frisou que se sente confortável jogando ao lado do uruguio Luis Suárez e do argentino Lionel Messi.

Neymar fala sobre Iniesta

Embora passe por um jejum de gols, o brasileiro ressaltou que está satisfeito por ter dado mais assistências para Suárez e Messi balançarem as redes. O último gol de Neymar foi há mais de dois meses, em 19 de outubro, na vitória por 4 a 0 sobre o Manchester City pela Liga dos Campeões. Nada que incomode, garantiu o brasileiro:

- Quero ajudar meus companheiros como puder, com gols ou assistências. Pode acontecer que eu não faça gols, é claro que quero estar em campo fazendo muitos gols ou dando muitas assistências. Pode acontecer que as coisas não aconteçam como você imagina em uma partida, mas isso é futebol - afirmou.