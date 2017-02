Neto, do futsal, vai retirar tumor do cérebro na sexta-feira

Eleito o melhor jogador de futsal do mundo pela Fifa, em 2012, Neto passará por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor do cérebro, na sexta-feira, em São Paulo. O fixo veio às pressas para Uberlândia, sua cidade natal, para fazer exames que confirmaram as suspeitas.

Atualmente no Kairat Almaty, do Cazaquistão, Neto passou mal em um treino da equipe há quinze dias e foi cortado dos amistosos da seleção brasileira. Na ocasião, foi informado que o motivo do corte havia sido uma lesão.

- Passei mal no treino do Kairat, tive uma convulsão e fiz exames. Detectaram um tumor no cérebro e vim ao Brasil fazer outros exames. Foi confirmado o tumor e serei operado amanhã (sexta-feira) para a retirada. Gostaria de pedir que todos orem por mim, e que por favor não me liguem nesse momento porque quero ficar com a minha família - afirmou Neto em contato rápido com a SporTV.

Autor do gol do heptacampeonato mundial de fustal, em 2012, o jogador de 35 anos disputou os Mundiais de 2004 e 2012 pela seleção brasileira. Em 2008, foi cortado por lesão. Além de ter sido eleito o melhor do mundo, Neto conquistou o o prêmio de melhor defensor da Liga Nacional de Futsal nos anos de 2002, 2004 e 2011, quando atuava ao lado de Falcão no Santos.