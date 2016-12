Netanyahu se reunirá com embaixador dos EUA após resolução da ONU

JERUSALÉM — O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá neste domingo com o embaixador dos Estados Unidos, Daniel Shapiro, segundo o Departamento de Estado americano, dois dias depois da abstenção de Washington em uma votação na ONU que aprovou uma resolução contra os assentamentos israelenses.

“Podemos confirmar que o embaixador Shapiro se reunirá com o primeiro-ministro Netanyahu esta noite”, disse o Departamento de Estado neste domingo em uma breve declaração à AFP.

Mais cedo, Netanyahu convocou representantes dos Estados que apoiaram a resolução das Nações Unidas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Emmanuel Nahshon, disse que os 14 representantes de membros do Conselho de Segurança da ONU visitariam o ministério em Jerusalém ao longo do dia.

O representante dos EUA não estava inicialmente entre os convocados.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou a medida na sexta-feira, depois da abstenção dos EUA, que não usou seu direito a veto em apoio ao seu aliado mais próximo no Oriente Médio.

Trata-se da primeira resolução a ser adotada desde 1979 para condenar Israel por sua política de assentamentos.

A resolução exige que “Israel cesse imediatamente e completamente os assentamentos nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental”.

Netanyahu rejeitou a resolução, qualificando-a de “golpe vergonhoso contra Israel”, e afirmou que por trás dela estavam o presidente Barack Obama, e o secretário de Estado americano, John Kerry.