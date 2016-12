Netanyahu reage e afirma que discurso de Kerry foi 'desequilibrado'

JERUSALÉM — O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou nesta quarta-feira, sua "profunda decepção" com o discurso do Secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, em defesa de uma solução biestatal para Israel e a Palestina, afirmando se tratar de algo "tão desequilibrado quanto a resolução anti-Israel aprovada pelas Nações Unidas na semana passada". Israel - Netanyahu

— Kerry foi conivente com a incansável campanha de terrorismo promovida pelos palestinos contra o Estado judaico por quase um século — afirmou Netanyahu. — O que ele fez foi usar a maior parte de seu discurso para culpar Israel pela falta de paz e condenar veementemente uma política que permite que judeus vivam em seu território histórico e em sua eterna capital, Jerusalém.

O primeiro-ministro israelense afirmou ter provas de que os Estados Unidos participaram da elaboração da resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena as expansões dos assentamentos judaicos na Cisjordânia e porção oriental de Jerusalém, mas afirmou que não as compartilhará com ninguém além da equipe do presidente eleito, Donald Trump, por considerar o material "polêmico". Kerry nega as acusações de envolvimento americano na criação da resolução.

— Israel sempre estendeu sua mão pacificamente aos vizinhos e milhares de famílias israelenses se sacrificaram para defender nosso país e avançar rumo à paz. Israelenses não precisam de lições de líderes estrangeiros sobre a importância da paz — protestou. — Crianças palestinas são criadas para louvar terroristas e assassinar israelenses, não para a paz. Minha visão é a de que israelenses e palestinos tenham um futuro de coexistência baseada no respeito mútuo, mas a Autoridade Palestina ensina a suas crianças que elas nunca devem aceitar a existência de um Estado judaico.

Além das fortes críticas às palavras de Kerry, Netanyahu também ganhou as manchetes na imprensa israelense por outro motivo nesta quarta-feira. O procurador-geral do país, Avihai Mandelbit ordenou a abertura de investigações policiais em dois casos não revelados. O Ministério da Justiça não comentou o assunto, mas o Canal 10 da TV israelense, que divulgou a abertura das investigações, especulou que um dos casos pode estar ligado à compra de submarinos alemães, no qual haveria um possível conflito de interesses envolvendo seu advogado, David Shimron.