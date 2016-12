Netanyahu enfrenta investigação sobre acusações de fraude e suborno

JERUSALÉM — O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está sendo investigado por acusações de suborno e fraude. Após nove meses de investigação em sigilo, os detetives pediram permissão a Avichai Mandelblit, procurador-geral israelense, para abrir um processo formal sobre os supostos crimes, que estariam relacionados a doações de campanha. Netanyahu nega todas as acusações.

Em junho, Roni Alsheikh, chefe da polícia israelense, havia ordenado à unidade policial especial do país — a Lahav 433, comparada ao FBI — investigar o primeiro-ministro, mas exigiu total sigilo, sem vazamentos para a mídia.

— É tudo absurdo — disse um porta-voz do primeiro-ministro ao jornal “Haaretz”. — Desde a vitória de Netanyahu nas últimas eleições e até mesmo antes, elementos hostis usaram esforços heroicos para tentar provocar sua queda, com falsas acusações contra ele e sua família. Esta (última tentativa) é absolutamente falsa. Não havia nada e não haverá nada.

Mulher também na mira

De acordo com as acusações, Netanyahu teria recebido o equivalente a R$ 3,42 milhões de Arnaud Mimran, empresário francês que atualmente cumpre oito anos de prisão por ter cometido uma fraude gigantesca no Imposto de Renda. Durante o julgamento, Mimran alegou ter doado o dinheiro a Netanyahu durante a campanha eleitoral de 2009 — algo que o político negou consistentemente. No começo do ano, o porta-voz do premier garantiu que Netanyahu não havia recebido nenhuma contribuição proibida de Mimran.

— Qualquer outra reclamação é mentira.

No entanto, o próprio premier admitiu ter aceitado o equivalente a R$ 130 mil de Mimran em 2001.

Netanyahu e sua família foram alvo de várias denúncias de corrupção durante seu mandato anterior — ele ocupa o cargo desde 2009 e foi premier de 1996 a 1999. Em junho, o procurador-geral planejava fechar três casos de fraude contra a mulher de Netanyahu, Sara, indo de encontro a uma recomendação da polícia — os investigadores haviam recomendado que ela fosse acusada de três incidentes de fraude depois de supostamente usar dinheiro público para uso pessoal. Ela é acusada de gastar fundos do Estado em móveis, jantares gourmet com chefs privados e um cuidador para seu pai.

No mês passado, Netanyahu ainda foi acusado de estar envolvido num acordo do Ministério de Defesa israelense para comprar submarinos de uma empresa alemã, da qual o governo iraniano possui parte das ações — Israel vê o país como um inimigo. Opositores ainda sugeriram que o primeiro-ministro pode ter sido influenciado pelas ligações entre seu advogado pessoal, David Shimron, e a empresa ThyssenKrupp. Tanto Netanyahu quanto Shimron negaram qualquer irregularidade.

— Aumentar a segurança e a força do Estado de Israel é a única razão que me guiou na aquisição dos submarinos — disse o premier à época.