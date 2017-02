Neta de Trump faz sucesso ao cantar em chinês para aliviar tensões

RIO — Depois de uma série de episódios tensos para a diplomacia entre Estados Unidos e China, um vídeo da neta do presidente americano pode ser a resposta para aliviar (pelo menos temporariamente) um pouco do constrangimento entre as duas potências. O republicano Donald Trump não enviou uma mensagem para celebrar o início do Ano Novo chinês na semana passada. Para recompensar, a sua pequena neta Arabella Kushner cantou em chinês para desejar felicidades no próximo ano, enquanto brincava com um tradicional boneco chinês — e, com 20 milhões de visualizações, o vídeo já faz sucesso entre os internautas da China.

Além disso, Ivanka Trump — filha do presidente e mãe de Arabella — fez uma visita surpresa com a filha na Embaixada chinesa em Washington para as festividades. A foto do episódio foi compartilhada com destaque pelo jornal oficial chinês “China Daily”. videoarabella

Esta não é a primeira vez, no entanto, que Arabella conquista um pedaço do coração dos chineses. Em novembro, ela recitou, também em vídeo, um antigo poema chinês que provocou comoção nas redes.

Os antecessores mais recentes de Trump — incluindo os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama — desejaram felicidades pela chegada do Ano Novo chinês, que é o mais tradicional feriado no país. O silêncio de Trump, no entanto, foi visto por muitos como um gesto desrespeitoso à potência asiática.

Desde a sua campanha presidencial, o republicano já emitiu uma série de acusações contra Pequim. Disse que os chineses manipulavam o valor da sua moeda para obter privilégios no comércio, ameaçou taxar em 45% as importações chinesas, criticou a expansão militar no Mar do Sul da China e ainda acusou o governo chinês de fazer pouca pressão contra o programa nuclear chinês. Além disso, após ser eleito, Trump conversou por telefone com Taiwan, em um episódio que colocou a China em alerta sobre uma possível ameaça à sua política de “uma só China".