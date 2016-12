Neste Natal vendas devem crescer 10% sobre 2015

Cascavel - O pagamento da segunda parcela do 13º salário tem movimentado o comércio local. Quem já percebeu aumento nas vendas desde o início da semana foram os gerentes de supermercados, que estão animados com a aproximação do Natal.

O gerente Sergio Luiz Gilnek aposta em um aumento de 10% em relação a 2015, embora o índice não tenha sido alcançado ainda. A receita para bater a meta é muita promoção. Aves comuns na ceia de Natal, como chester e peru, são as campeãs em descontos. Uma das marcas encontradas nos supermercados de Cascavel vende o quilo do produto a R$ 6,98. Panetones, chocotones e caixas de bombons também estão com preços mais atrativos, tudo para que o consumidor não saia de sacola vazia.

Mesmo com muita fila nos horários de pico, principalmente a partir das 18h, o gerente Anderson Bassani ainda não fala em acréscimo quanto ao mesmo período de 2015. Ele está otimista, mas cauteloso. Isso porque muitos consumidores estão trocando as famosas marcas por produtos semelhantes, porém, mais baratos, o que interfere na soma final. “A expectativa de venda é positiva, mas por enquanto permanece no mesmo patamar que o ano passado”, relata.

ATENDIMENTO

Até amanhã, antevéspera de Natal, o atendimento dos supermercados vai até as 22h. No sábado, dia 24, o expediente encerra às 20h. No domingo de Natal, nenhuma loja estará aberta, voltando com horário normal na segunda-feira, dia 26.