Neilton, que chegou a ser cogitado no Flamengo, vai para o São Paulo

Cruzeiro e São Paulo acertaram a troca por empréstimo de Neilton por Hudson. A transferência foi finalizada na manhã desta quinta-feira e anunciada pelos dois clubes no início da tarde. O acordo vale por um ano. Paulistas e mineiros têm opções de compra fixadas em contrato ao término do período.

Com o uniforme do São Paulo, Neilton esteve no hospital Hcor, na capital paulista, para fazer exames nesta quinta-feira. A imagem circulou nas redes sociais e sua legitimidade foi confirmada pelo agente do jogador, Hamilton Bernard. Posteriormente, ele foi ao CT da Barra Funda e posou para fotos com a camisa do Tricolor.

