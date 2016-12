NBB: Líder Flamengo supera o calor e o Caxias no último jogo da temporada

No dia mais quente do ano no Rio, em que a temperatura chegou a 42,3ºC, foi preciso se virar para amenizar o calor. Nesta terça-feira, alguns jogadores de basquete do Flamengo, por exemplo, na partida contra o Caxias do Sul, no Tijuca, pelo NBB, recorreram a toalhas molhadas com água gelada. Ginásio abafado à parte, o time rubro-negro encerrou o ano na liderança com um passeio: 94 a 60.



Foi a maior diferença de pontos da competição na temporada — o Caxias já tinha esse recorde negativo, após perder para o Paulistano por 82 a 49 (33 pontos de diferença). No terceiro quarto da partida, o time do Rio Grande do Sul marcou apenas 5 pontos (e sofreu 33).

Já o rubro-negro encerrou o ano com dez vitórias e uma derrota — para o Basquete Cearense, na 11ª rodada. Já o Caxias, em último, só venceu um jogo (contra o Macaé) em 13 partidas (já havia perdido para o Flamengo, em casa, por 104 a 80, em 14 de dezembro) e mantém o pior desempenho ofensivo e defensivo.

Dono do melhor ataque do torneio (média de mais de 90 pontos/jogo), o Flamengo tem como grande trunfo o alto aproveitamento ofensivo. Soma, ao menos, 81 pontos em todos os seus jogos. O cestinha nesta terça foi o pivô JP Batista (20 pontos).

O NBB recomeça em 3 de janeiro, quando o Paulistano (4º) receberá o Vasco (11º).

Calor no Tijuca