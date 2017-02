Náutico usa as redes sociais para agradecer ajuda do Sport em tratamento de volante

Os bons exemplos no futebol podem surgir de todos os lados. Recife, como todas as capitais brasileiras, convive com um sério problema de violência entre torcedores. Para reverter a situação, os clubes passaram a ter uma relação de mais respeito fora de campo e, em especial, nas redes sociais. E foi através dela que o Náutico agradeceu ao arquirrival Sport, nesta quinta-feira, por ter disponibilizado o centro de treinamento para o volante Niel se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Niel é jogador do Náutico. E o Sport tem um Núcleo de Excelência, Prevenção e reabilitação do Esporte (Nepre) que é referência no estado. Os dois clubes colocaram a rivalidade de lado em prol da melhora de Niel.

"O volante Niel esteve no CT José de Andrade Médicis, na manhã desta quinta-feira (2), para realizar uma avaliação isocinética. O exame foi feito através de uma parceria entre os departamentos médicos do Náutico e do Sport e tem como objetivo abreviar a recuperação do atleta alvirrubro, além de evitar novas lesões. O Clube Náutico Capibaribe agradece ao Sport Club do Recife pela gentileza em receber um jogador do nosso clube", diz a nota oficial do Náutico publicada nesta quinta-feira.

O Sport recebeu a mensagem com certa surpresa. De acordo com a assessoria de imprensa do rubro-negro, o clube não deve se pronunciar sobre este caso, mas explicou que a relação institucional entre os clubes melhorou muito, por exemplo: os clubes passaram parabenizar os rivais no aniversário nas redes sociais e o Sport felicitou o Santa Cruz quando este subiu para a Série A no fim de 2015.

Essas ações fazem parte de um programa de "Futebol pela paz", que foi lançado pela Federação Pernambucana em 2014 com o objetivo de diminuir a violência dentro e fora dos estádios. Santa Cruz, Sport e Náutico assinaram esse compromisso que tem seis orientações. Confira as orientações:

1. As entrevistas dos três presidentes e dos diretores dos três clubes serão sempre exaltando a paz, nunca de uma rivalidade que gere promoção da rivalidade e da violência.

2. Utilização das redes sociais institucionais e/ou dos presidentes e diretores (caso usem) voltada para o amor ao futebol, notícias de futebol, evitando brincadeiras que se voltem para brigas ou contrárias à promoção da paz.

3. Utilização da flâmula da paz que será entregue em todos os jogos ao clube adversário.

4. A utilização dos meios de comunicação dos estádios (som interno e outros) para estímulo a uma cultura de paz.

5. Durante os clássicos será realizada a blitz da paz na saída e na entrada das torcidas. Vamos convocar torcedores voluntários.

6. Estimular os atletas profissionais ao desenvolvimento de uma cultura de paz também dentro de campo.