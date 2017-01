Namorado diz que George Michael se matou no Natal após várias tentativas

RIO – Uma série de tweets publicados pelo namorado do cantor George Michael revelam possíveis detalhes sobre a morte do cantor. Fadi Fawaz escreveu que ele se matou no dia de Natal, depois de inúmeras tentativas de suicídio.

As publicações feitas esta manhã foram apagadas em seguida, “Não tenho certeza de quem é aquele amigo desagradável de George, mas eu estava em um relacionamento com George Michael até que eu o encontrei morto na cama”, diz uma das mensagens.

“A única coisa que George queria era morrer. Ele tentou várias vezes se matar e finalmente conseguiu. Nós nos amamos muito e ficamos juntos quase 24 horas por dia”, dizem as mensagens. A imprensa inglesa tentou confirmar oficialmente as informações, mas nenhum representante do cantor comentou o assunto.

A conta no Twitter foi a mesma que Fawaz usou na semana passada para revelar que encontrou George morto na cama. Ele também postou uma homenagem ao cantor onde disse: “Eu te odeio, 2016, do fundo do meu coração”.