Namorado de George Michael diz que posts sobre suposto suicídio do cantor foram obra de hackers

RIO – Fadi Fawaz negou ter feito os posts que diziam que seu namorado, o cantor George Michael, teria se suicidado. Ele, que teria publicado diversos tweets em sua conta na rede social, e que depois foram apagado, disse que as mensagens foram obra de hackers.

Nos tweets, Fawaz dizia que George Michael tinha se suicidado na noite de Natal, após muitas tentativdas. Foi ele quem encontrou o cantor morto em sua casa, no Reino Unido.

Fawaz se disse "chocado" com a invasão do perfil, mas que não vai tomar provideências legais. "É um pouco assustador, para ser sincero. Não fui eu que escrevi os posts. Acordei às 11h30m com a notícia", disse.

“A única coisa que George queria era morrer. Ele tentou várias vezes se matar e finalmente conseguiu. Nós nos amamos muito e ficamos juntos quase 24 horas por dia”, diziam as mensagens originais.

A conta no Twitter foi a mesma que Fawaz usou na semana passada para revelar que encontrou George morto na cama. Ele também postou uma homenagem ao cantor onde disse: “Eu te odeio, 2016, do fundo do meu coração”.