Na Missa do Galo, Papa pede pelas crianças refugiadas e em meio a guerras

CIDADE DO VATICANO — Fazendo referências diretas a dois dos maiores problemas mundiais na atualidade, a crise migratória e a guerra civil na Síria, o Papa Francisco pediu durante a Missa do Galo, neste sábado, que os 1,2 bilhão de católicos no mundo tenham compaixão das crianças abandonadas à própria sorte neste Natal.

— Deixemo-nos interpelar pelas crianças que, hoje, não estão deitadas em nenhum berço e nem são acariciadas pelo afeto de uma mãe ou um pai (...), mas que estão em algum refúgio subterrâneo para escapar dos bombardeios, sobre as calçadas de uma grande cidade, no fundo de uma barca repleta de migrantes — pediu Francisco.

Neste ano, mais de 5.000 pessoas morreram tentando cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa.

E milhares de sírios tiveram que abandonar o Leste da cidade de Alepo, incluindo centenas de crianças, após a reconquista do bastião rebelde na a segunda maior cidade do país.

— Deixemo-nos interpelar pelas crianças que não deixam nascer, pelas que choram porque ninguém sacia sua fome, pelas que não têm brinquedos, mas armas, em suas mãos — acrescentou o Papa argentino.

O pontífice, novamente dando voz a sua constante crítica ao materialismo, também pediu aos católicos que evitem o egoísmo:

— O Natal é uma festa onde os protagonistas somos nós, em vez deles; em que as luzes do comércio joga sombra à luz de Deus; em que nos empenhamos pelos presentes e permanecemos insensíveis a quem está marginalizado.

Francisco celebrou 80 anos de vida na semana passada. Neste domingo, o Papa pronunciará sua tradicional mensagem de Natal Urbi et Orbi.