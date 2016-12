Município deve colher safra de verão de 2,2 mi de toneladas

A safra de verão em Cascavel já está 100% plantada, e se o clima contribuir a expectativa é de uma produção de 2.284.824 toneladas entre as lavouras de soja, milho e feijão. O número é 7,6% maior do que o registrado no ano passado, quando as três culturas juntas resultaram em uma colheita de 2.122.418 toneladas. A área total cultivada para a safra 2016/17 chega a 579.835 hectares.

A soja continua sendo o carro-chefe da agricultura local. Ao todo, 557.740 hectares foram destinados à oleaginosa, que se confirmadas as estimativas do Deral (Departamento de Economia Rural), da Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento), serão colhidas 2.081.764 toneladas, 11% a mais do que na safra 2015/16.

O que também cresceu foi o milho. Neste ano, foram cultivados 18 mil hectares, 4% a mais que em 2015. A produção deve chegar a 194,4 mil toneladas, total também 4% maior que na safra anterior.

O feijão, por sua vez, é o que tem a menor representatividade em Cascavel. São 4.095 hectares plantados, com expectativa de 8.660 toneladas. Tanto a área quanto a produção cresceram 2%.

Conforme o boletim do Deral, os grãos passam pelo estágio de floração e frutificação, e a maioria encontra-se em boas condições para comercialização.