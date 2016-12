Multas por excesso de velocidade caem 65,5%

Cascavel - E a chamada “dor no bolso” realmente está surtindo efeito em Cascavel. Com uma frota de mais de 213 mil veículos e registrando quase 2.600 acidentes de trânsito tanto no perímetro urbano quanto nas rodovias, os motoristas têm pisado mais de leve no acelerador em 2016.

De acordo com dados da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), no comparativo entre 2015 e este ano houve uma redução de 65,5% no número de multas por excesso de velocidade feitas através dos “temidos” radares. Segundo os números repassados ao Hoje, no ano passado, 46.603 motoristas foram flagrados trafegando com velocidade acima do limite permitido, que na maioria das ruas é de 60 km/h. Até ontem o número registrado, conforme a Cettrans, caiu para 16.051.

Além dessa redução significativa, as chamadas “paradas sobre a faixa” também tiveram redução. No ano passado foram 964 e este ano 426, baixa de 55,8%. A única infração registrada pelos radares em Cascavel que houve crescimento foram os avanços de sinal vermelho, que cresceu pouco mais de 29%. Em 2015 foram 14.767 autuações contra 19.069 este ano.

Cabe ressaltar que em 1º de novembro deste ano houve mudança nos valores das infrações. Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), parar sobre a faixa de pedestre é uma infração leve, com quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 88,38. Já as infrações por avançar sinal vermelho são consideradas gravíssimas, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Já as infrações por excesso de velocidade, que também são gravíssimas, têm valores oscilando entre R$ 130,16 (20% a mais do permitido), R$ 195,23 (entre 20% a 50% do permitido) e R$ 880,41 (mais de 50%).

2015

Parada sobre faixa: 964

Avanço de sinal vermelho: 14767

Velocidade acima do limite: 46603

2016

Parada sobre faixa: 426

Avanço de sinal vermelho: 19069

Velocidade acima do limite: 16051