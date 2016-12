Mulher fica ferida ao cair com moto

No começo da noite desta quinta-feira (29), uma motociclista ficou ferida ao cair de moto na Rua Barão do Rio Branco, quase esquina com a Rua Vitória, em Cascavel.

De acordo com os relatos de testemunhas, outro motociclista estava tentando fazer a vítima parar. Sem sucesso, ele acabou fechando-a, motivando a queda.

A vítima, identificada como Raquel de Oliveira, de 33 anos, sofreu contusões e escoriações em cotovelo e joelho. Ela foi atendida pelos socorristas do Siate e encaminhada a UPA Veneza.

Durante o atendimento a Raquel, o filho da vítima chegou ao local e descobriu que o motociclista que a fechou era o ex-marido dela. Após troca de ofensas, os dois chegaram às vias de fato e a Polícia Militar foi chamada para conter os ânimos, já que as testemunhas também estavam revoltadas com o ocorrido.